В Челябинской области сотрудники ФСБ раскрыли канал незаконной миграции иностранцев

Фигурантов дела сначала задержали, но отпустили под подписку о невыезде. Фото: пресс-служба полиции Челябинской области.

В Челябинской области сотрудники полиции и пограничного управления ФСБ задержали 11 человек. Их подозревают в организации канала незаконной миграции иностранцев в Россию.

Сотрудники фирмы помогали иностранцам подготовить документы для миграции. За деньги они оформляли поддельные трудовые договоры и фиктивно ставили их на миграционный учет.

– Также ими номинально осуществлялся прием экзаменов на знание истории, основ законодательства РФ и владения русским языком, – рассказали в пресс-службе областного главка МВД.

В ходе расследования уже провели 15 обысков в офисах агентства, гостиницах Челябинска и домах задержанных.

Сейчас участники преступной группы находятся на свободе, но под подпиской о невыезде. Им грозит до семи лет лишения свободы.

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