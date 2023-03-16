В Челябинске с начала года нашли больше 200 незаконных киосков

Установленные без разрешения киоски увозят на специальную площадку для хранения. Фото: администрация Челябинска

С начала года в Челябинске обнаружили 217 незаконно установленных киосков. Об этом сообщили в городской администрации.

За то же время разобрали 83 нелегальных конструкции, из них 28 снесли принудительно.

— Выявление незаконно размещенных нестационарных объектов — киосков, автостоянок, гаражей, иных строений осуществляет Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям, — сообщили в мэрии.

Если нелегальные постройки отказываются разбирать их хозяева, демонтаж берет на себя МКУ «Городская среда».

Напомним, в Челябинске пообещали отремонтировать памятник «Сказ об Урале». На нем заржавели буквы.

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