В Челябинске с начала года нашли больше 200 незаконных киосков

Установленные без разрешения киоски увозят на специальную площадку для хранения. Фото: администрация Челябинска
С начала года в Челябинске обнаружили 217 незаконно установленных киосков. Об этом сообщили в городской администрации.
За то же время разобрали 83 нелегальных конструкции, из них 28 снесли принудительно.
— Выявление незаконно размещенных нестационарных объектов — киосков, автостоянок, гаражей, иных строений осуществляет Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям, — сообщили в мэрии.
Если нелегальные постройки отказываются разбирать их хозяева, демонтаж берет на себя МКУ «Городская среда».
Напомним, в Челябинске пообещали отремонтировать памятник «Сказ об Урале». На нем заржавели буквы.
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