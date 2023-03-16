В Челябинске отправили в СИЗО обвиняемого во взятке замначальника отдела районной налоговой

ФНС Советского района. Фото: 2gis

В СИЗО отправили заместителя начальника отдела Федеральной налоговой службы по Советскому району Челябинска. Его обвиняют в получении взяток на протяжении четырех лет.

С августа 2019 года по март 2023 через посредника обвиняемый получал взятки. По версии следствия, общая сумма превысила 150 тысяч рублей. За эти деньги он предоставлял данные о движении денежных средств по банковским счетам юрлиц и предпринимателей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Преступление выявили сотрудники регионального ФСБ. Суд отправил обвиняемого в СИЗО на два месяца – до 15 мая.

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