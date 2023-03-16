Алексей Текслер предложил запустить прямые авиарейсы из Челябинска в Китай

Туристы на смотровой площадку в городе Чэнду, куда приглашают челябинских студентов Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил организовать прямое авиасообщением между Челябинском и Китаем. Он сделал это на встрече с генеральным консулом КНР в Екатеринбурге Цуем Шаочунем.

— Мы активно развиваем межрегиональное сотрудничество, есть большой взаимный туристический интерес, и мы готовы сформировать готовые турпакеты, — заявил Алексей Текслер.

Летать в Китай и обратно могли бы не только туристы. Цуй Шаочунь пригласил студентов из Челябинской области в университет города Чэнду, а на Южном Урале уже сейчас учатся 435 китайских студентов.

Вдобавок расширяются экономические связи. По словам Алексея Текселра, за 2022-й год товарооборот с КНР и Челябинской области вырос на 70%. Из Китая везут электронику и автомобили, а из Челябинской области отправляют дерево, медь и пищевые продукты.

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