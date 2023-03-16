Семь преступлений на 95 млн рублей: владелец компании на Южном Урале надул несколько предприятий из разных регионов России

Уголовное дело направлили в Ленинский районный суд Магнитогорска Фото: Кирилл САДЫКОВ

50-летний москвич, который учредил контору в Магнитогорске, обманул шесть предприятий Челябинской, Свердловской, Оренбургской, Московской областей на 95 млн рублей. Предприимчивый бизнесмен то обещал поставить металлопродукцию, забирая предоплату, то сам «покупал» и не оплачивал изделия. Следователи ГУ МВД по Челябинской области завершили расследование уголовного дела.

— Полученные деньги злоумышленник тратил на свои личные нужды, - сообщили в ГУ МВД по Челябинской области, добавляя, что его махинации пресекли наши оперативники совместно с коллегами из угрозыска Главка МВД.

На все деньги обвиняемого наложен арест, а на время следствия мужчина был заключен под стражу. Сейчас уголовное дело по ч. 3 и 4 статьи 159 (Мошенничество) УК РФ направлено в Ленинский суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.

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