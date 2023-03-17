10 человек эвакуировались из горящего офисного здания в Челябинске

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Утром в пятницу, 17 марта, на Свердловском проспекте, 7а в Челябинске загорелось офисное здание, в котором расположен спортивный комплекс. Из окон валил дым.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Как уточнили КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, 10 человек смогли эвакуироваться самостоятельно. В настоящее время пожар локализован.

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— На момент прибытия сотрудников МЧС наблюдалось сильное задымлении и высокая температура внутри сауны. Пожар локализован и ликвидирован в кратчайший срок, пожарным удалось не допустить его распространение, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области. — Одна из сотрудниц обратилась за медицинской помощью.

Причины ЧП устанавливаются.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Минимизировать последствия удалось благодаря своевременной сработке противопожарной автоматики в здании, а также оперативном звонке на 101.

На пожаре было задействовано 6 единиц техники и 24 человека.

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