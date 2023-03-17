«Теперь можно на лыжах ходить»: южноуралец, потерявший часть кисти от взрыва на шахте, получил бионический протез

Это первый протез мужчины за 26 лет после серьезной травмы. Фото: отделение СФР по Челябинской области

Житель Челябинской области, серьезно пострадавший от взрыва на шахте, получил высокотехнологичный протез для руки – первый за 26 лет инвалидности. Юрий Сайко травмировался на производстве еще в 1996 году, и теперь возлагает на устройство стоимостью 5,7 млн рублей большие надежды.

– Вот внук в гости приедет, буду с ним играть. А еще теперь можно на лыжах ходить. Я пока, если честно, не до конца представляю, какие возможности у меня теперь будут, – радуется Юрий.

Мужчина сразу принялся изучать протез – сгибать и разгибать искусственные пальцы, брать ими теннисный мяч и бутылку с водой. Бионическое устройство приводится в действие электромотором и микропроцессором, который подает на него сигналы.

Комплект бионического протеза за 5,7 млн рублей. Фото: отделение СФР по Челябинской области

Высокотехнологичный протез приобретен за счет средств отделения Социального фонда РФ по Челябинской области. За предоставлением такой помощи с начала года обратились уже 10 жителей региона, которые травмировались на производстве. Для предоставления протезов фондом будет направлено почти 48 млн рублей.

– Высокотехнологичными протезами будут обеспечены все южноуральцы, кому такие изделия рекомендованы учреждением медико-социальной экспертизы в программе реабилитации пострадавшего, – заверил заместитель управляющего отделением Евгений Свистунов-Рейвах.

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