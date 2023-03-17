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НовостиОбщество17 марта 2023 8:48

«Теперь можно на лыжах ходить»: южноуралец, потерявший часть кисти от взрыва на шахте, получил бионический протез

Потерявший часть кисти от взрыва на шахте южноуралец получил бионический протез за 5,7 млн рублей
Ильдар САУДАБАЕВ
Это первый протез мужчины за 26 лет после серьезной травмы. Фото: отделение СФР по Челябинской области

Это первый протез мужчины за 26 лет после серьезной травмы. Фото: отделение СФР по Челябинской области

Житель Челябинской области, серьезно пострадавший от взрыва на шахте, получил высокотехнологичный протез для руки – первый за 26 лет инвалидности. Юрий Сайко травмировался на производстве еще в 1996 году, и теперь возлагает на устройство стоимостью 5,7 млн рублей большие надежды.

– Вот внук в гости приедет, буду с ним играть. А еще теперь можно на лыжах ходить. Я пока, если честно, не до конца представляю, какие возможности у меня теперь будут, – радуется Юрий.

Мужчина сразу принялся изучать протез – сгибать и разгибать искусственные пальцы, брать ими теннисный мяч и бутылку с водой. Бионическое устройство приводится в действие электромотором и микропроцессором, который подает на него сигналы.

Комплект бионического протеза за 5,7 млн рублей. Фото: отделение СФР по Челябинской области

Комплект бионического протеза за 5,7 млн рублей. Фото: отделение СФР по Челябинской области

Высокотехнологичный протез приобретен за счет средств отделения Социального фонда РФ по Челябинской области. За предоставлением такой помощи с начала года обратились уже 10 жителей региона, которые травмировались на производстве. Для предоставления протезов фондом будет направлено почти 48 млн рублей.

– Высокотехнологичными протезами будут обеспечены все южноуральцы, кому такие изделия рекомендованы учреждением медико-социальной экспертизы в программе реабилитации пострадавшего, – заверил заместитель управляющего отделением Евгений Свистунов-Рейвах.

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