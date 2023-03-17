Когда кажется, что нет выхода: челябинским предпринимателям поможет платформа «ЗаБизнес.РФ»

В регионе выстроена система работы и поддержки белого сектора бизнеса Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Бизнесменов Челябинской области призвали чаще обращаться за защитой своих прав. С таким посылом обратилась генеральный директор АНО Платформа для работы с обращениями предпринимателей «ЗаБизнес.РФ» Элина Сидоренко. Сегодня она работает в Челябинске и лично представила сервис представителям власти и бизнеса региона.

Каждое обращение попадает сразу в центральный аппарат силовых и надзорных структур, которые проводят тщательную проверку.

— Ключевое значение проекта — защита, когда бизнесмен уже не может найти выхода. Обращения поступают непосредственно в центральный аппарат. Но нужно решать на уровне субъекта, — подчеркнула Элина Сидоренко.

По данным платформы, 12% поступивших обращений потом получают статус от самих заявителей, что проблема решена. Помогают в этом МВД, СК и прокуратура.

Сидоренко отметила, что в регионе выстроена система работы и поддержки белого сектора бизнеса, в отличие от проблем южных регионов, где серый и черный бизнес порой оказывается в более выгодном положении.

При этом Элина Сидоренко подчеркнула, что от Челябинской области поступало очень мало обращений:

— Маленький показатель обращений на платформу говорит о том, что-либо предприниматели не знают информацию о платформе, либо нет доверия. И нам нужно донести информацию, что платформа создана в помощь. У предпринимателя для защиты прав есть три коридора, по которым, как ни странно, нужно идти одновременно — прокуратура, аппарат уполномоченного по правам предпринимателей и наша платформа.

СПРАВКА КП

Платформа представляет собой электронный ресурс для приёма обращений предпринимателей в связи с оказанием на них давления со стороны правоохранительных органов.

На заседании Наблюдательного совета АНО «АСИ» в январе 2019 г. была озвучена инициатива по созданию Цифровой платформы, на которой предприниматели смогут сообщать о случаях неправомерного давления со стороны правоохранительных органов.

Президентом Российской Федерации В. В. Путиным данная инициатива была поддержана и соответствующее поручение было озвучено в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 20 февраля 2019 года.

Учредителями АНО «Платформа» выступили «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата Российской Федерации, «Деловая Россия», «ОПОРА РОССИИ», а также Минэкономразвития России, осуществляющее полномочия учредителя от имени Российской Федерации.

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