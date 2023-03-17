Житель Челябинска угнал машину, оставив хозяину записку

Фото: УМВД Челябинска

В Челябинске задержали мужчину, который угнал автомобиль и вымогал деньги у его хозяина.

43-летнего владельца Toyota Prius подвела собственная рассеянность. Вечером мужчина припарковал иномарку возле дома по Краснопольскому проспекту. А наутро вышел из квартиры и понял, что ключи от машины куда-то делись. Потерялись не только ключи: Toyota во дворе уже не стояла. Зато обнаружилась записка на лобовом стекле соседней машины. На листке бумаги значились номера телефона и банковской карты.

Лишившийся транспорта водитель набрал указанный в записке номер. Ответивший на звонок мужчина пообещал вернуть угнанную Toyota за скромную сумму в 5 тыс. рублей. Владелец немедленно перевел деньги. Угонщик в ответ сообщил, что ключи от иномарки оставил в киоске на улице Молодогвардейцев.

Получив ключи, челябинец озадачился: где же сама машина? В ответ на новый звонок угонщик попросил еще 5 тыс. рублей. Деньги он получил и указал новый адрес. Вот только своей Toyota хозяин по нему не нашел.

Обиженный водитель решил не платить больше вымогателю, а попросить помощи у полицейских.

Сотрудники МВД быстро вычислили и задержали подозреваемого. Это оказался ранее судимый и не имеющий официального места работы 33-летний горожанин. Вскоре нашлась и машина. Она стояла возле дома на улице Солнечной.

Автомобиль вернули хозяину, а с подозреваемого взяли подписку о невыезде на время следствия. В отношении челябинца возбудили уголовное дело о неправомерном завладении машиной без цели хищения и вымогательстве.

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