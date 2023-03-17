ММК потратил на экологическую программу 30 млрд рублей за год

22 природоохранных мероприятия планируют продолжить в 2023 и 2024 годах Фото: Анатолий ЖДАНОВ

«Магнитогорский металлургический комбинат» в 2022 году вложил в выполнение экологической программы и природоохранные мероприятия около 30 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В числе важнейших проектов на ММК называют реконструкцию установок, улавливающих пыль и газы, а также газоотводящих трактов.

На комбинате обновили оборудование в кислородно-конвертерном и в электросталеплавильном цехах. В аглоцехе реконструировали поглотительные системы и сероулавливающую установку, провели модернизацию двух агломашин.

Вдобавок запустили системы пылеподавления в подбункерных помещениях двух доменных печей и четырех вагоноопрокидывателях. Эффективность систем оценивают в 80%.

— Реализация экологической программы «Группы ММК» в 2022 году позволила сократить валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 11%, валовые сбросы загрязняющих веществ в водные объекты — на 3%, — заявляют на предприятии.

За год представители ММК высадили в Магнитогорске 826 деревьев и 4,4 тыс. кустарников, а еще выпустили в Магнитогорское водохранилище 30 тыс. мальков белого амура и 50 тыс. мальков толстолобика.

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