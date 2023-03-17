В Челябинской области руководство транспортного предприятия попало под уголовное дело из-за долгов по зарплате

Зарплату задолжали сотрудникам Катав-Ивановского АТП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области против руководства «Катав-Ивановского АТП» завели уголовное дело. Выяснилось, что они задолжали зарплату 18 своим сотрудникам, а общая сумма невыплаченных денег составила более 700 тысяч рублей.

— Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1 «Невыплата заработной платы», — уточнил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Известно, что эти 18 человек уволились 28 февраля, но окончательный расчет так и не получили. К делу подключилась и прокуратура. После проверки на предприятии, мировому судье направили заявления, чтобы взыскать с компании задолженность.

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