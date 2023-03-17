Финал чемпионата России по баскетболу 3х3 в Челябинске попал в ТОП-3 национальной премии «Спортивное событие года». Фото РФС

Финал Winline чемпионата России по баскетболу 3х3, который прошел в Челябинске весной прошлого года во ДС «Юность», занял второе место в номинации «Спортивное событие года», уступив только соревнованиям по триатлону IRONSTAR ZAVIDOVO 2022. Среди конкурентов также были Финал Бетсити Кубка России по футболу и лыжная «Гонка Легкова». Национальная премия Событие года проводится под патронажем Правительства Москвы.

— Очень достойный и, честно скажу, неожиданный результат. Спасибо всем причастным. Особая благодарность губернатору и фонду поддержке спорта Челябинской области, спасибо всей нашей команде, — прокомментировал этот результат президент Федерации баскетбола Челябинской области Николай Сандаков.

Турнир в Челябинске посетили 10 000 человек, более полумиллиона зрителей посмотрели игры в онлайн-формате. Финальный день турнира поставил рекорд посещаемости профессионального баскетбола 3х3 в России - 3472 зрителя.

— Это лучший турнир, который когда-либо у нас был. И нам есть с чем сравнивать. Последние два сезона чемпионат России по баскетболу 3х3 проводится на самом высоком уровне, и планка поднята настолько, что соответствовать ей достаточно сложно. Челябинск не просто соответствует, он задает новые стандарты проведения таких крупных турниров, — рассказал спортивный директор Российской Федерации баскетбола Олег Ушаков.

Winline Чемпионата России прошлого сезона по баскетболу 3х3 стал по-настоящему грандиозным мероприятием, после которого баскетбол в Челябинске начал развиваться еще стремительнее. В городе появились две профессиональные команды по баскетболу 3х3 - мужская «Курчатов» и женская «Позитив». Команды показывают неплохой результат и регулярно занимают призовые места на соревнованиях.

С 2020 года баскетбол 3х3 включен в программу Олимпийских игр. В Токио-2021 сразу две российские команды — и у мужчин, и у женщин, завоевали серебряные медали, а в составе мужской олимпийской команды выступал воспитанник челябинского баскетбола Кирилл Писклов.

По инициативе Кирилла Писклова в регионе проводится «Школьная лига Кирилла Писклова» по баскетболу 3х3. В рамках турнира именитый спортсмен будет проводит мастер-классы и участвует в церемонии награждения победителей и призеров финальных игр. Соревнования проводятся «Российским движением школьников», при поддержке Федерации баскетбола Челябинской области. В сезоне 2022/2023 команды будут поделены на 15 дивизионов, в которых примут участие в сумме более 700 команд.

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