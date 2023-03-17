«Металлург» — «Авангард»: где и во сколько смотреть онлайн-трансляцию матча четвертьфинала Кубка Гагарина

«Авангард» в 1/4 финала Кубка Гагарина в первом матче в Омске сыграет с магнитогорским «Металлургом». Фото сайт ХК «Авангард»

В пятницу, 17 марта, в Омске на льду «G-Drive Арена» будет сыгран первый матч второго раунда Кубка Гагарина по хоккею. «Авангард» примет на своем льду магнитогорский «Металлург».

Посмотреть матч «Авангард» — «Металлург» можно будет бесплатно онлайн в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ» начало телетрансляции в 18.15 по челябинскому времени.

В текущем чемпионате соперники по Восточной конференции встречались четыре раза: три победы у «Авангарда», одна – у «Металлурга».

«Авангард» стал единственной командой на Востоке, которая сумела завершить первый раунд в пять матчей. Омичи в принципиальном географическом противостоянии обыграли «Сибирь». А «Металлург», в свою очередь, только в седьмом матче выбил из розыгрыша екатеринбургский «Автомобилист».

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