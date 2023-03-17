Автобус с пассажирами столкнулся с кроссовером в Челябинске возле администрации Калининского района

Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"
В Челябинске неприятная авария с пассажирским автобусом произошла в районе 18 часов 17 марта прямо напротив администрации Калининского района. Как сообщает читатель КП-Челябинск, газомоторный автобус №18 столкнулся с кроссовером Тигуан.
На фото видно, что автомобиль заехал на желтую линию, которая обозначает зону остановки. Останавливаться в этом месте разрешено только для высадки и посадки людей.
Теперь пассажирам придется искать другой способ добираться домой в пятницу после работы.
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