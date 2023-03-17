«Черные лесорубы» в Челябинской области пытались задушить инспектора

Фото: минэкологии Челябинской области.

Инспектор Особо охраняемых природных территорий чуть не лишился жизни, пытаясь остановить «черных лесорубов» в Санарском заказнике Пластовского района Челябинской области. Как сообщает региональное минэкологии, сегодня, 17 марта, инспектор во время рейда наткнулся на мужчин, которые рубили деревья на заповедной территории.

Сначала лесорубы пытались просто убежать, когда инспектор начал составлять на них протокол. Однако это преступникам не удалось, так как представитель закона преградил проезд. Тогда один из мужчин напал на инспектора сзади, начал душить и бить. Также лесорубы выхватили ключи и выкинули их, после чего вновь попытались скрыться на своем автомобиле.

— Инспектор добрался до телефона и вызвал полицию, — сообщает пресс-служба министерства экологии. — Сотрудники полиции и ГИБДД задержали нападавших.

Сейчас «черным лесорубам» грозит срок не только за вырубку заповедного леса, но и нападение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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