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НовостиОбщество18 марта 2023 6:17

Жители Челябинска экономят на свадебных кольцах

Ювелирные украшения для молодоженов на Южном Урале сильно подорожали в последнее время
Анастасия ТРОФИМОВА
Фото: Наталья Могильникова

Фото: Наталья Могильникова

Челябинск оказался на 13-м месте среди российских крупных городов по размеру трат на обручальные кольца. Как сообщает ИА «Уральский меридиан», в среднем, за кольца к свадьбе челябинцы отдают по 13 тыс. рублей. Меньше всего на кольца скупятся в Санкт-Петербурге, Саратове и Москве.

Стремление сэкономить в Челябинске подстегивает и удорожание ювелирных украшений. Свадебные кольца в городе за год подскочили в цене на 33%. Более значительным рост цен оказался только в Саратове.

Продавцы украшений отмечают также, что челябинские женихи и невесты чаще всего предпочитают покупать кольца золотистого оттенка.

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