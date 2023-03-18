В Челябинской области случилось массовое ДТП с 4 грузовиками и легковой машиной

Фото: трасса М-5 Уфа-Челябинск/vk.com

В Челябинской области на трассе М-5 произошла авария с участием пяти машин, пострадал человек.

ДТП случилось ранним утром 18 марта на 1568-м километре трассы М-5, между Симом и Ашой.

Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, все началось с того, что водитель грузовика Shacman не справился с управлением. Тяжелая машина опрокинулась. Следом за ней ехал самосвал Scania. Его водитель успел затормозить перед местом аварии, но водитель двигавшейся позади автоцистерны Renault T оказался не столь расторопен. Renault врезался в уже остановившуюся Scania.

Затем столкнулись ехавшие позади грузовиков легковая LADA Priora и фура.

— В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Renalt получил травмы, ему оказана медицинская помощь. Остальные участники, по предварительным данным, не пострадали, — рассказали в УГИБДД.

В районе аварии образовалась пробка. Автоинспекторы открыли реверсивное движение, а затем организовали объезд по полосе реконструкции. На место аварии пригнали тяжелую технику, чтобы эвакуировать перевернувшийся грузовик.

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