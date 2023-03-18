На Северо-западе Челябинска открыли бесплатное отделение муниципальной спортшколы «Динамо» по боксу

В отделении спортивной школы по боксу на Северо-запале Челябинска будут бесплатно заниматься полторы сотни мальчишек и девчонок Фото: Алексей МИКУШИН

Отделение муниципальной спортивной школы «Динамо» открылось на базе Центра единоборств «Леон», что в Курчатовском районе Челябинска на Комсомольском пр., 107а. По словам начальника челябинского горспортуправления Максима Клещевникова в отделении спортшколы будет заниматься до 150 воспитанников, с которыми будут работать три квалифицированных тренера. Среди них - Заслуженный мастер спорта России, чемпионка мира по боксу Александра Кулешова.

— Глава города Наталья Котова поставила задачу сделать спорт еще более доступным для жителей. Поэтому такие отделения, где дети будут заниматься бесплатно, мы открываем в наших «спальных» районах, где пока недостаточно муниципальных отделений спортивных школ. Уже в ближайшее время мы откроем еще одно отделение спортшколы «Динамо» на базе спортивного клуба на Чичерина, 47, и такая работа по всем видам спорта будет продолжена. Такие залы соответствуют всем необходимым требованиям, — отметил Максим Клещевников.

На открытии отделения спортшколы «Динамо» мастер-класс воспитанникам Центра единоборств «Леон» провели Александр Кулешова и победитель первенства Европы, Мастер спорта международного класса Алексей Киселев.

Директор СШОР «Динамо» Андрей Беляков рассказал, что рядом с отделением спортшколы расположены три общеобразовательных учебных заведения и уже сейчас родители обращаются с просьбами записать детей в секцию бокса.

— Мы принимает детей - мальчиков и девочек с 9 лет. Для этого нужно написать заявление и предоставить медицинскую справку о состоянии здоровья. Подробности можно узнать по телефону 200-42-63, — рассказал Андрея Беляков.

Руководитель Центра Заслуженный мастер спорта по бодибилдингу Светлана Кочкина подчеркнула, что «Леон» всегда открыт для сотрудничества. Сегодня здесь тренируются и дети и взрослые по самым различным видам единоборств, а сейчас к этому числу добавился еще и бокс.

Кстати, в Челябинске сегодня действуют четыре спортивные школы по боксу, где занимаются более 1100 воспитанников (из них примерно 10-15 процентов — девушки), работают 37 квалифицированных тренеров.

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