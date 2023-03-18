В Челябинской области похолодает до -15 градусов

Гололед в ближайшее время не исчезнет Фото: Артем ЛЕНЦ

В Челябинской области прогнозируют похолодание. В ночь на воскресенье 19 марта температура воздуха опустится до -9, -14 градусов. А в ночь на понедельник будет -10, -15 градусов.

При этом в светлое время суток в ближайшие два дня температура воздуха будет подниматься до -4, +1 градуса.

Ветер останется ощутимым: 4-9, а при порывах до 14 метров в секунду.

В ночь на 19 марта возможен снег, но затем осадков не ожидают, только переменную облачность. На дорогах при этом сохранится гололедица.

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