Мошенник отобрал у челябинца 50 тысяч рублей и потратил на развлечения

18-летний "инвестор" даже не собирался играть на бирже Фото: Даниил ОПАРИН

Житель Челябинска хотел заработать на биржевых инвестициях, но вместо этого потерял деньги.

20-летнего горожанина обманул его ранее судимый 18-летний знакомый. Он посоветовал челябинцу оформить кредитную карту и получить по ней 50 тыс. рублей. Взяв все деньги, знакомый заверил, что инвестирует их в иностранную валюту и биткойн, а вскоре вернет с процентами прибыли. Вот только прибыли все не было, росло лишь количество обещаний.

Отчаявшись вернуть деньги, житель Челябинска обратился в МВД.

— Сотрудниками полиции было установлено, что денежные средства подозреваемый потратил на собственные развлечения, не планируя возвращать их потерпевшему, — рассказали в УМВД Челябинска.

В отношении самозваного специалиста по инвестициям возбудили уголовное дело о мошенничестве. Сейчас сотрудники полиции устанавливают дополнительные преступные эпизоды — аферист в погоне за различениями мог обмануть не одного человека.

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