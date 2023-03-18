Три человека пострадали в ДТП на Университетской Набережной в Челябинске

Фото: ГИБДД Челябинска

В Челябинске днем 18 марта случилось ДТП с тремя пострадавшими.

На улице Университетская Набережная столкнулись Kia Sportage и Changan.

Как рассказали в ГИБДД города, с места аварии в больницу увезли водителя и пассажира Kia, а также девушку, управлявшую Changan.

Фото: ГИБДД Челябинска

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.