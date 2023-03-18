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НовостиПроисшествия18 марта 2023 13:50

Три человека пострадали в ДТП на Университетской Набережной в Челябинске

Столкнулись две иномарки
Елена КОЛЧИНА
Фото: ГИБДД Челябинска

Фото: ГИБДД Челябинска

В Челябинске днем 18 марта случилось ДТП с тремя пострадавшими.

На улице Университетская Набережная столкнулись Kia Sportage и Changan.

Как рассказали в ГИБДД города, с места аварии в больницу увезли водителя и пассажира Kia, а также девушку, управлявшую Changan.

Фото: ГИБДД Челябинска

Фото: ГИБДД Челябинска

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