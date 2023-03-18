Три человека пострадали в ДТП на Университетской Набережной в Челябинске

Фото: ГИБДД Челябинска
В Челябинске днем 18 марта случилось ДТП с тремя пострадавшими.
На улице Университетская Набережная столкнулись Kia Sportage и Changan.
Как рассказали в ГИБДД города, с места аварии в больницу увезли водителя и пассажира Kia, а также девушку, управлявшую Changan.
Фото: ГИБДД Челябинска
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