Авиарейс Челябинск — Сочи задержали на 13 часов из-за плохой погоды в городе-курорте

Причина задержки в Челябинске — позднее прибытие самолета Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В аэропорту Челябинска почти на 13,5 часов задерживается прибытие самолета Nordwind из Сочи и обратный вылет в курортный город. Причина — сложные метеоусловия.

Как пишут наши коллеги КП-Кубань, Сочи уже вторые сутки находится под белой пеленой тумана. По прогнозам синоптиков, плохая видимость сохранится до сегодняшнего вечера.

С опозданием в полчаса сегодня ночью прибыл совместный рейс «Аэрофлота» и «России». А вот вылет в столицу задержан почти на 5,5 часов.

Скрин с сайта Cekport.ru

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