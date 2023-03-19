Авиарейс Челябинск — Сочи задержали на 13 часов из-за плохой погоды в городе-курорте

Причина задержки в Челябинске — позднее прибытие самолета
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В аэропорту Челябинска почти на 13,5 часов задерживается прибытие самолета Nordwind из Сочи и обратный вылет в курортный город. Причина — сложные метеоусловия.
Как пишут наши коллеги КП-Кубань, Сочи уже вторые сутки находится под белой пеленой тумана. По прогнозам синоптиков, плохая видимость сохранится до сегодняшнего вечера.
С опозданием в полчаса сегодня ночью прибыл совместный рейс «Аэрофлота» и «России». А вот вылет в столицу задержан почти на 5,5 часов.
Скрин с сайта Cekport.ru
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