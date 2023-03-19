В Челябинской области мошенник жил три месяца на украденную у инвалида карту

В общей сложности злоумышленник снял 35 тыс. рублей Фото: Даниил ОПАРИН

В Карталах мошенник три месяца жил на банковскую карту, украденную у инвалида. 47-летний мужчина помогал своему знакомому с ограниченными возможностями делать ремонт и прикарманил карточку, на которую начислялись пенсионные выплаты.

— Оперативники выяснили, что злоумышленник на протяжении трех месяцев совершал покупки в магазинах города, расплачиваясь чужими деньгами бесконтактным способом. За это время ему удалось похитить со счета потерпевшего порядка 35 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Мужчину задержали, возбуждено уголовное дело по статье «Кража» (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Ему грозит до 6 лет тюрьмы. В ходе оперативной работы выяснилось, что задержанный причастен к краже имущества, совершенной в прошлом году.

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