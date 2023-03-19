Полицейские выявили шесть «резиновых» квартир в Челябинске

Иностранцы были прописаны в квартирах, но не проживали в них Фото: Артем КИЛЬКИН

Полтора десятка иностранных граждан, были фиктивно зарегистрированы в челябинских квартирах, чтобы легализоваться в России. Мигрантов сняли с учета, а их «помощникам» грозит уголовная ответственность.

Всего в ходе мероприятия «Нелегальный мигрант» выявлено шесть собственников «резиновых» квартир. Самому молодому — 24 года, самому возрастному — 64.

— В числе нарушителей законодательства — 50-летняя собственница жилья в Ленинском районе, прописавшая в квартире пятерых иностранных граждан без намерения предоставлять им жилье, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Возбуждены уголовные дела о фиктивной постановке на учет иностранных гражданин (ст. 322.3 УК РФ). С двоих взяли обязательство о явке, остальные находятся под подпиской о невыезде.

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