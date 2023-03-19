В Челябинске задержали неадеквата, который бил по лицу женщин на улицах города

Странный мужчина набрасывался на женщин разных возрастов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Полицейские задержали неадеквата, который бросался на незнакомых женщин в центре Челябинска. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Мужчина — явно не в себе — бил встречных женщин по лицу. Кому-то доставался прямой удар, кому-то пощечина. Среди пострадавших — бабушка.

О мужчине известно, что он 1982 года рождения.

— Работают дознаватели, опрашивается очевидцы и потерпевшие. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Побои» (ст. 116 УК РФ), — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Максимальное наказание по этой статье — до двух лет лишения свободы. Также мужчину проверят на причастность к другим преступлениям.

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