В Челябинске задержали неадеквата, который бил по лицу женщин на улицах города

Странный мужчина набрасывался на женщин разных возрастов
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Полицейские задержали неадеквата, который бросался на незнакомых женщин в центре Челябинска. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Мужчина — явно не в себе — бил встречных женщин по лицу. Кому-то доставался прямой удар, кому-то пощечина. Среди пострадавших — бабушка.
О мужчине известно, что он 1982 года рождения.
— Работают дознаватели, опрашивается очевидцы и потерпевшие. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Побои» (ст. 116 УК РФ), — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Максимальное наказание по этой статье — до двух лет лишения свободы. Также мужчину проверят на причастность к другим преступлениям.
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