Президент Украины Зеленский ввел санкции против челябинских заводов на 10 лет

Санкции Зеленского касаются как предприятий, так и частных лиц Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против трех предприятий Южного Урала сроком на 10 лет. В списке — челябинский завод «Сигнал», Златоустовский машиностроительный завод, миасский автозавод «Урал». Всего санкции введены в отношении 141 компании.

Также в немилость попали 300 управленцев крупных компаний. В их числе -гендиректор «Златмаша» Антон Малофеев и его предшественник Антон Лобанов, который сейчас возглавляет Корпорацию «ВНИИЭМ», гендиректор копейского завода «Пластмасс» Александр Балашов, гендиректор «Электромашины» Игорь Афанасьев.

Напомним, в прошлом году под санкции Зеленского попал президент (на тот момент — еще ректор) ЮУрГУ Александр Шестаков наряду с руководителями других вузов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru