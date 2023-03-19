«Дерзкое и циничное преступление»: в центре Челябинска грабитель напал на 80-летнюю бабушку

Задержанному 38 лет. Кадр с видео ГУ МВД по Челябинской области

В центре Челябинска мужчина подкараулил 80-летнюю бабушку и напал на нее. На его поиски подняли полицейских различных подразделений.

Все произошло улице Сони Кривой. Злоумышленник поджидал жертву возле дома, вошел в подъезд вслед за ней и там повалил старушку на пол.

— На крик женщины выскочили жильцы подъезда. Поняв, что заполучить сумочку не получится, так как пенсионерка крепко ее держала, нападавший успел вытащить из нее кошелек и скрылся, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, затем подняли сотрудников различных подразделений полиции.

— В ходе непрерывной комплексной и грамотной работы оперативниками уголовного розыска отдела полиции «Центральный» по подозрению в совершении дерзкого и циничного преступления задержан неработающий, ранее судимый житель Сосновского района, — рассказали в полицейском главке.

Оказалось, что от кошелька он избавился возле подъезда, а деньги — 2 800 рублей — потратил в свое удовольствие. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж» с применением насилия (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ). Сейчас решается вопрос о мере пресечения.

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