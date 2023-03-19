Автобус с пассажирами столкнулся с фурой на трассе М-5 в Челябинской области, есть пострадавшие

Фото: ГИБДД по Челябинской области

На трассе М5 в Сосновском районе Челябинской области маршрутный микроавтобус Ford Transit № 151 «Северные ворота — Мирный» столкнулся с грузовиком Scania, который ехал в попутном направлении. Авария произошла около 17:00 воскресенье, 19 марта.

— В результате ДТП два пассажира автобуса получили травмы, — сообщили в ГИБДД Челябинской области.

Всего в автобусе ехали 15 пассажиров.

Также известно, что за рулем автобуса был 65-летний мужчина. Водителю фуры 35 лет.

На месте работают два экипажа Госавтоинспекции, причина аварии уточняется.

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