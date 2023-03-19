Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 марта 2023 13:45

Автобус с пассажирами столкнулся с фурой на трассе М-5 в Челябинской области, есть пострадавшие

В салоне «Форда» ехали 15 человек
Ирина ФАДЮШИНА
Ирина ФАДЮШИНА
Фото: ГИБДД по Челябинской области

Фото: ГИБДД по Челябинской области

На трассе М5 в Сосновском районе Челябинской области маршрутный микроавтобус Ford Transit № 151 «Северные ворота — Мирный» столкнулся с грузовиком Scania, который ехал в попутном направлении. Авария произошла около 17:00 воскресенье, 19 марта.

— В результате ДТП два пассажира автобуса получили травмы, — сообщили в ГИБДД Челябинской области.

Всего в автобусе ехали 15 пассажиров.

Также известно, что за рулем автобуса был 65-летний мужчина. Водителю фуры 35 лет.

На месте работают два экипажа Госавтоинспекции, причина аварии уточняется.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru