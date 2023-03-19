Задержка больше суток: авиарейс Челябинск — Сочи перенесли на утро понедельника

Самолет в Сочи вылетит с задержкой в более 27 часов Фото: Андрей АБРАМОВ

Рейс авиакомпании Nordwind Челябинск — Сочи задержали до утра понедельника, 20 марта. Как следует из онлайн-табло аэропорта имени Курчатова, вылет запланирован на 09:40.

Напомним, по расписанию вылет должен был состояться сегодня, 19 марта, в 06:05. Но из-за тумана в городе-курорте планы пассажиров были нарушены.

Самолет прибыл в Челябинск в 19:06 вместо запланированного 05:05 утра. Но обратный вылет пересели на утро. Причиной стал все то же туман.

Скрин с сайта cekport.ru

Как пишут наши коллеги КП-Кубань, сегодня днем в аэропорту Сочи распогодилось, что дало возможность обслужить около 100 рейсов. Потом дымка снова опустилась на город. По прогнозам синоптиков, туман сохранится вплоть до 20 марта.

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