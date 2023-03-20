Ждут тепла: в мэрии Челябинска сообщили, когда начнут пылесосить дороги

Пока что дороги в Челябинске подметают тракторами Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске готовятся выпустить на дороги пылесосы, но мешает погода.

— Пылесосы готовы, — рассказал на совещании в мэрии замглавы города по дорожному хозяйству Андрей Ксензов. — У службы «ЭВИС» в готовности 8 пылесосов, у подрядчиков по каждому району от 2 до 4 пылесосов в готовности. Как только погодные условия этой недели и следующей позволят, сразу запланируем движение пылесосов.

Андрей Ксензов уточнил, что в ближайшие два дня погода вряд ли будут благоприятствовать уборке: температура воздуха установилась слишком низкая. На минувшей неделе уборкой в городе вместо пылесосов занимались трактора с прицепленными к ним подметальными машинами.

— Я считаю, как только плюсовые температуры начнутся, обязательно надо выводить пылесосы, максимальное количество, — отметила мэр Наталья Котова. — Потому что пыль поднимается, а осадков по прогнозу не ожидается.

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