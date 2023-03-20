В Челябинске эвакуировали студентов института путей сообщения и работников «Сити»

Фото: ЧИПС УрГУПС [Институт путей сообщения] / vk.com
Студентов Челябинского института путей сообщения (ЧИПС) и сотрудников небоскреба «Сити» эвакуировали в понедельник утром. Офисные работники уже вернулись на свои места — МЧС подтвердило учебную тревогу в здании. Причина ситуации в вузе уточняется.
— Студенты все отправлены по домам. Была эвакуация, — сообщили в приемной.
Мы обратились за комментарием в пресс-службу УМВД России по городу Челябинску. Сотрудники выясняют подробности произошедшего. Возможно, причиной эвакуации стало сообщение о готовящемся «теракте». Ранее несколько писем отправили в вузы Екатеринбурга.
Обновлено в 11:24
– Все мероприятия завершены. Предметов, представляющих опасность, не обнаружено. Устанавливаются причастные к передаче ложного сообщения, – прокомментировали эвакуацию в полиции.
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