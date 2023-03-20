В Челябинске спасли провалившегося под лед мужчину, на водоемах усилили патрули

Спасатели 17 марта застали на исчезающем льду Миасса рыбака. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В Челябинске усилили патрулирование водоемов. Об этом на совещании в администрации города рассказал вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов.

По его словам, только за неделю с челябинцами провели более 300 профилактических бесед об опасности выхода на лед.

— К сожалению, на прошедшей неделе был один инцидент: провалился под лед мужчина. Трагического случая удалось избежать только из-за вовремя подоспевшей помощи очевидцев, — сообщил Александр Астахов.

Вице-мэр обратился к челябинцам с просьбой проявить сознательность и не выходить на лед, тем более, что в ближайшие дни прогнозируют потепление.

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