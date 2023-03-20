В Челябинской области уазик опрокинулся после столкновения с грузовиком

Фото: УГИБДД по Челябинской области

В Челябинской области случилось ДТП с переворотом. Авария произошла в полдень 20 марта на 1597-м километре трассы М-5, недалеко от Сима.

Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, водитель грузовика Scania не выдержал дистанцию и врезался в попутный УАЗ.

Фото: УГИБДД по Челябинской области

УАЗ от удара опрокинулся.

— По предварительным данным, в дорожно-транспортном происшествии пострадавших нет, — уточнили в Госавтоинспекции.

Напомним, в Челябинске накануне также случилось ДТП с переворотом. На крыше после столкновения с УАЗом оказался BMW.

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