В Челябинской области уазик опрокинулся после столкновения с грузовиком

Фото: УГИБДД по Челябинской области
В Челябинской области случилось ДТП с переворотом. Авария произошла в полдень 20 марта на 1597-м километре трассы М-5, недалеко от Сима.
Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, водитель грузовика Scania не выдержал дистанцию и врезался в попутный УАЗ.
Фото: УГИБДД по Челябинской области
УАЗ от удара опрокинулся.
— По предварительным данным, в дорожно-транспортном происшествии пострадавших нет, — уточнили в Госавтоинспекции.
Напомним, в Челябинске накануне также случилось ДТП с переворотом. На крыше после столкновения с УАЗом оказался BMW.
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