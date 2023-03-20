Задохнулась в дыму: в Челябинской области следователи начали проверку после гибели женщины в горящем доме

Фото: 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Челябинской области
Жительница Челябинской области погибла при пожаре вечером 19 марта. В Следственном комитете инициировали проверку.
Как рассказали в региональном ГУ МЧС, пристрой к частному дому вспыхнул в селе Варна. Пожар тушили 9 человек, две единицы техники. С огнем, который успел охватить 5 квадратных метров, удалось быстро справиться.
Спасатели во время тушения пламени заглянули в дом и нашли там тело 43-летней женщины. Она насмерть отравилась продуктами горения.
В Следственном комитете начали проверку.
— В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем, — рассказал старший помощник руководителя СУ Следственного комитета по Челябинской области Владимир Шишков.
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