Задохнулась в дыму: в Челябинской области следователи начали проверку после гибели женщины в горящем доме

Фото: 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Челябинской области

Жительница Челябинской области погибла при пожаре вечером 19 марта. В Следственном комитете инициировали проверку.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, пристрой к частному дому вспыхнул в селе Варна. Пожар тушили 9 человек, две единицы техники. С огнем, который успел охватить 5 квадратных метров, удалось быстро справиться.

Спасатели во время тушения пламени заглянули в дом и нашли там тело 43-летней женщины. Она насмерть отравилась продуктами горения.

В Следственном комитете начали проверку.

— В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем, — рассказал старший помощник руководителя СУ Следственного комитета по Челябинской области Владимир Шишков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru