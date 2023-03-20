Болельщика магнитогорского «Металлурга» арестовали за демонстрацию свастики во время матча

Мужчина свою вину на суде не признал Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Магнитогорска Челябинской области арестовали за демонстрацию нацисткой символики. На хоккейном матче «Авангарда» против «Металлурга» в Омске он присутствовал с барабаном, который был обклеен стикерами со свастикой.

Полицейские задержали мужчину на месте. Свою вину он не признал и заявил, что барабан ему выдали организаторы фанатского клуба. Сам он на наклейки внимания не обратил.

Однако такие утверждения южноуральца от наказания не спасли. Кировский районный суд Омска посчитал, что действия мужчины представляют опасность для общества.

— При назначении наказания суд учел, что демонстрация нацистской символики на официальном спортивном мероприятии в присутствии более 10 тысяч человек, а также возможное попадание изображения в трансляцию матча говорит об исключительной степени общественной опасности содеянного, — сообщили в пресс-службе суда.

Болельщика магнитогорского клуба осудили по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование нацистской символики). Под арестом он будет находиться семь суток.

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