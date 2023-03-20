В Челябинске из-за пожара эвакуировались 40 сотрудников кондитерской фабрики

Фото: vk.com/achnov

Вечером в понедельник, 20 марта, в Челябинске вспыхнула кондитерская фабрика недалеко от торгового комплекса «Кольцо». Как сообщили в главном управлении МЧС по региону, из горящего здания самостоятельного эвакуировались 40 человек.

— Произошло возгорание в вентиляционном коробе на площади около 5 квадратных метров. В настоящий момент горение ликвидировано, — прокомментировали в чрезвычайном ведомстве.

Во время пожара никто не пострадал. Сейчас кондитерская фабрика работает в штатном режиме.

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