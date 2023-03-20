В Челябинске начались массовые проверки водителей вблизи школ и детских садов

Проверки будут проходить с 20 марта по 3 апреля Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вблизи образовательных организаций в Челябинске начали дежурить экипажи ДПС. Они проверяют автомобилистов на соблюдение правил по перевозке детей. Об этом рассказали в городской Госавтоинспекции.

— С 20 марта по 3 апреля на территории Челябинска проводится широкомасштабная профилактическая акция «Весенние каникулы», главная цель которой предупреждение ДТП с участием детей в период каникул, — сообщили в городской ГИБДД.

В рамках акции полицейские также проведут занятия с детьми о безопасности дорожного движения, напомнят о правильном поведении на дороге и об особенностях весеннего сезона.

По данным Госавтоинспекции Челябинска, большая часть ДТП с участием детей произошла по вине водителей. Чаще всего они не соблюдали очередность проезда перекрестков и нарушали правила проезда пешеходных переходов.

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