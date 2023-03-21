В Челябинской области потеплеет до +12, но пойдет дождь

В горных районах погода снова будет хуже, чем на всей остальной территории Челябинской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области станет еще теплее. Уже в среду 22 марта температура воздуха поднимется до +12 градусов.

В горных районах впечатление от весенней погоды может подпортить дождь. Утром также возможны туманы, а на дорогах после ночного похолодания до -6 образуется гололедица.

Одновременно с приходом тепла усилится ветер. Он подует в среду со скоростью 6-11 метро в секунду, а в горах возможны порывы до 15 метров в секунду.

Зато в четверг и пятницу прогнозируют переменную облачность без осадков. По расчетам метеорологов, 23 и 24 марта ночью будет от -4 до +1 градуса, а в дневное время — от +3 до +11.

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