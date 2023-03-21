Семья мобилизованного в Челябинской области получила газ вне очереди

Пока Елена ждет мобилизованного мужа, согревать ее семью будет газ. Фото: «Газпром газораспределение Челябинск»

Главу семьи Пономаревых мобилизовали в октябре 2022 года. Частный предприниматель успел почти достроить дом Кыштыме, а вот газ провести никак не могли: мощности у местной ГРС закончились, а строительство новой только в планах.

Заявление на подключение оставшаяся одна с двумя детьми Елена Пономарева написала сразу. И спустя полгода газовики повернули заветный рычаг.

— У нас стоит топливный котел, — вспоминает трудности Елена. — Справляться с ним тяжело без мужских рук. Да и уходило на отопление около 5 тысяч в месяц. Но нам помогают друзья и родственники по первому звонку.

Остальным жителям Кыштыма придется ждать подключения газа до 2024 года. Мощности одной ГРС не хватает.

— Ведется работа по получению дополнительных мощностей, — рассказал гендиректор «Газпром газораспределение Челябинск» Антон Лебедев. — Строится ГРС-2 Кыштым. С ее вводом большинство проблем будет решено. Но и сейчас изыскиваем возможности, чтобы обеспечить заявки населения по подключению к газу.

Всего в Челябинской области 40 семей мобилизованных написали заявление, что нуждаются в газе. 10 из уже получили голубое топливо. По закону они имеют право на компенсацию своих расходов из областного бюджета, но не более 200 тысяч рублей. Как показывает практика, примерно столько и стоит установка оборудования внутри дома.

С 1 января 2023 года для получения выплаты супругам не обязательно быть зарегистрированными в одном доме.

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