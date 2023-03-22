Челябинск украсят цветочными пироженками, роялем и «фонарями» за 25 млн рублей

В центре Челябинска разобьют цветники и установят вазоны Фото: Иван МАКЕЕВ

Центральный район Челябинска к лету украсят цветами. За обустройство клумб, цветников, газонов и всевозможных цветочных конструкций в районной администрации готовы отдать до 25,3 млн рублей. Сейчас для работы ищут подрядчика.

Исполнитель обязан будет следить за декоративными растениями с даты заключения договора до конца октября этого года.

Согласно техническому заданию, цветники появятся на Бульвае Славы, площади Павших Революционеров, в сквере у Театра оперы и балета, возле Публичной библиотеки, на Алом поле и других территориях. Цветами украсят разделительную полосу на улице Труда.

Сразу на нескольких площадках вместо обычных клумб и газонов разместят вазоны и цветочные конструкции. Например, у мемориального комплекса «Солдатам правопорядка» хотя поставить вазоны «Пироженка». А у здания администрации Центрального района установят каркас в форме рояля, заполненный цветами Газон на пересечении улиц Худякова и Лесопарковой украсят конструкциями «Фонарь» — это металлические стойка, на которых висят вазоны с цветами.

Среди цветов, которые собираются высадить на фигурных клумбах, бегония, сальвия, тагетис, петуния, бальзамин, колеус, тюльпаны и канны.

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