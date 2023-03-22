Супруга губернатора Челябинской области представила рисунки южноуральских детей на выставке в Индии

Кадр с видео: t.me/irinateksler

Супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер приехала в Индию на международный конкурс «Мир рисует счастье». Она представила на выставке рисунки, которые подготовили южноуральские дети. Видеозаписью с мероприятия первая леди региона поделилась в своем телеграм-канале.

— После открытия выставки мы провели телемост Индия- Челябинск- Армения- Бурятия- Израиль- Белорусия-Франция. Школьники разных стран смогли пообщаться онлайн, задать друг другу вопросы и рассказать про свою страну, — рассказала Ирина Текслер о мероприятии.

Выставка «Мир рисует счастье» проходит в дни Ассамблеи народов Евразии. На ней представлены работы детей из разных стран мира. Ключевой темой рисунков является счастье и представление о нем - семья, родные места, дружба и любовь.

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