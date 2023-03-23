В Челябинске 23 марта не будут работать светофоры на трех перекрестках

Светофоры на время погаснут
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Челябинске 23 марта решили отключить светофоры на трех оживленных перекрестках. Как сообщили в городском Комитете дорожного хозяйства, автоматически регулировать движение на время прекратят ради технических работ.
С 8:00 до 18:00 не будут работать светофоры на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Красного Урала, а также на пересечении улиц Каслинской и Островского.
А с 9:00 погаснет светофор на перекрестке улиц Цвиллинга и Лазаретной. Его включат после завершения работ, но точный срок заранее спрогнозировать не могут.
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