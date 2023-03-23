В Челябинске бывший полицейский с двумя подельниками организовал работу проституток в спа-салонах

Мужчины заправляли двумя спа-салонами в городе Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Челябинске завели уголовное дело против бывшего полицейского и двух его подельников. Они организовали работу двух спа-салонов, где предоставлялись интимные услуги. Известно, что мужчина трудился оперуполномоченным уголовного розыска в одном из районов города, но после полуночи превращался в главаря проституток.

— Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 241 УК РФ «Организация занятия проституцией», — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Незаконную работу спа-салонов пресекли сотрудники ГУ МВД России по Челябинской области. В главке подчеркнули, что полицейских, нарушивших закон, всегда с позором увольняют из органов внутренних дел.

— Работа в этом направлении находится на постоянном контроле у руководства ГУ МВД области, — добавили в главке.

Сейчас с задержанными работают следователи, в ближайшее время решится вопрос об избрании им меры пресечения. По этой статье подозреваемым грозит до трех лет лишения свободы.

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