Монастырские продукты, трикотаж и церковная утварь: в Челябинске открылась православная выставка-ярмарка

Выставка посвящена 410-летию воцарения династии Романовых. Фото: Челябиснкая митрополия

В челябинском Центре международной торговли на проспекте Ленина 22 марта открылась православная выставка-ярмарка.

Как рассказали в пресс-службе Челябинской епархии, выставка работает по благословению митрополита Челябинского и Миасского Алексия. В честь ее открытия совершили молебен, а территорию, где расположились стенды, окропили святой водой.

Главными святынями на выставке стали икона Собора святых Челябинской митрополии и ковчег с частицей мощей великомученика Георгия Победоносца.

Посетители Центра могут осмотреть стенды разных храмов и монастырских подворий, приобрести иконы и церковную утварь, ювелирные изделия и платки. В продаже есть духовная литература, травяные сборы, ивановский трикотаж, а также монастырские и фермерские продукты, в том числе мед и масло.

В дни работы выставки для посетителей планируют устраивать лекции. Например, в 14:00 24 марта замдиректора Объединенного государственного архива Челябинской области Николай Антипин расскажет о создании уничтожении православных храмов в старом Челябинске.

Каждый день выставка будет принимать посетителей с 10:00 до 19:00, только в день закрытия, 28 марта проработает до 16:00.

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