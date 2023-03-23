В Челябинске из реки Миасс выловили труп мужчины

Тело нашли в реке неподалеку от жилых домов Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня, 23 марта, из реки Миасс в Челябинске выловили труп мужчины. Это случилось неподалеку от дома № 9а по улице Набережная. На место происшествие приезжали спасатели, а также полиция и сотрудники Следственного комитета.

— По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются причины случившегося, — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Похожие инциденты уже случались на реке Миасс. В прошлом году мужчина утонул неподалеку от зала органной музыки «Родина». Проходящие мимо челябинцы увидели его тело и вызвали спасателей, но те уже ничем не смогли помочь утопленнику. Позже приехали и медики, которые констатировали смерть.

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