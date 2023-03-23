Магнитогорский «Металлург» завершил сезон, уступив в четвертом матче серии плей-офф «Авангарду»

«Металлург» уступил «Авангарду» в 1/4 финала плей-офф, проиграв в четвертом матче подряд 1:4. Фото ХК «Металлург»

Перед сегодняшней игрой с «Авангардом» казалось, что Магнитка должна взять один домашний матч, переведя серию в Омск, а там уже пытаться отыгрываться. Счет 0-3 по встречам заставил бы «сталеваров» реаблилитироваться перед своими болельщиками. Права на ошибку уже не было.

«Металлург» в Магнитогорске, 23 марта, снова оказался в роли догоняющего. Уже на первой минуте гости забросили шайбу, а на 11-й минуте Григорий Дронов сравнял счет.

Во втором и третьем периоде забивали только игроки-легионеры «Авангарда»: дважды Рид Буше и за пару минут до сирены уже в пустые ворота (Магнитка заменила вратаря на шестого полевого игрока) — Алекс Броадхерст. Итог — 4:1 в пользу «Авангарда», который выиграл серию 4-0 и вышел в финал Восточной конференции КХЛ.

Напомним, в первом раунде плей-офф Магнитка в семи матчах выиграла у «Автомобилиста». Челябинский «Трактор» в розыгрыш плей-офф не вышел.

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