В Челябинске троллейбусы перестанут ездить по Комсомольскому проспекту на выходных

Закроют троллейбусное движение на северо-западе Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске временно закроют для троллейбусов участок Комсомольского проспекта. Как сообщили в «ЧелГЭТ», в ближайшие выходные на улице будут обновлять контактную сеть.

Электротранспорт не сможет ездить по Комсомольскому проспекту от улицы Молдавской до пересечения со Свердловским проспектом с 0:00 25 марта до 5:00 27 марта.

Троллейбусы на время изменят маршруты. Корректировки коснутся маршрутов №12, №14 и №17.

25 и 26 марта общественный транспорт будет курсировать по следующим схемам:

Троллейбус №12: ул. Молдавская – ул. Чичерина – ул. Братьев Кашириных – ул. Труда – ДС «Юность» - АМЗ, обратно через ДС «Юность» - Алое поле – ул. Энгельса.

Троллейбус №14: ЧМК – Свердловский пр. – Парк Гагарина, обратно по ул. Сони Кривой.

Троллейбус №17: ул. Молдавская – ул. Чичерина – Автовокзал «Центральный».

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