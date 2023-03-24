В Челябинской области завершилась регистрация кандидатов на пост главы Миасса

Нового мэра Миасса определят в мае Фото: Евгения ГУСЕВА

Горсобрание депутатов Миасса в Челябинской области завершило регистрацию кандидатов на должность главы города. Всего необходимый пакет документов предоставили четыре человека. Среди них - вице-губернатор региона Егор Ковальчук, начальник управления имущественных отношений мэрии Николай Булдыгин, предприниматель Виктор Легенчук и начальник отдела социальных проектов завода «СпецАгрегат» Анастасия Захарова.

Сейчас началось формирование конкурсной комиссии для отбора главы Миасса. В ее состав рекомендованы исполняющий обязанности председателя собрания Сергей Сесюнин, а также депутаты Николай Кривошеев и Павел Логинов.

— По завершению формирования конкурсной комиссии на предварительном заседании по итогам проверки документов будет принято решение о регистрации кандидатов. Конкурс назначен решением Собрания депутатов на 11 мая, — сообщили в пресс-службе горсобрания депутатов Миасса.

Самым первым необходимый пакет документов предоставил 57-летний Виктор Легенчук. Он живет в Челябинске и является генеральным директором фирмы «Аргус групп М».

34-летний Николай Булдыгин работает в администрации Миасса с 2011 года. Он имеет высшее юридическое образование.

Вице-губернатор Егор Ковальчук родился в 1973 году в Челябинске. Имеет три высших образования по следующим специальностям: «Экономика и управление на предприятии в машиностроении», «Юриспруденция», «Водоснабжение и водоотведение».

Анастасия Захарова также является депутатом собрания Миасского городского округа. Ей 39 лет. Она проживает в Миассе, имеет два высших образования по специальностям «Финансы и кредит» и «Управление персоналом».

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