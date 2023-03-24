Leroy Merlin продаст свои магазины в Челябинской области

В Челябинске работает один магазин Leroy Merlin. Фото: google.ru/maps

Французская группа компаний ADEO, которая владеет магазинами Leroy Merlin, объявила об уходе с российского рынка. Соответствующее заявление было опубликовано 24 марта на официальном сайте холдинга. Торговые точки во всех российских городах, в том числе в Челябинске и Магнитогорске, планируется передать местному менеджменту.

В заявлении ADEO указано, что после продажи всех магазинов сети будет сохранено 45 тысяч рабочих мест. Процесс передачи бизнеса начали уже несколько месяцев назад после приостановки инвестиций в страну.

— Сделка будет одобрена соответствующими органами в России. На протяжении передачи бизнеса ADEO ставит приоритетом действовать ответственно, уважая всех сотрудников, — указано в заявлении группы компании.

Напомним, в марте прошлого года руководство сети гипермаркетов Leroy Merlin приняло решение не уходить с российского рынка. Группа компаний даже создала штаб по импортозамещению и планировала расширить ассортимент товаров.

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