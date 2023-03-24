Военнослужащих и курсантов летной академии в Челябинске обеспечили товарами первой необходимости

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Курсанты и военнослужащие челябинского филиала военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина теперь снова могут покупать товары первой необходимости. В училище открылся магазин, который не работал с декабря прошлого года. Ранее солдатам приходилось просить родных привезти какие-либо вещи или продукты.

Как рассказала челябинский депутат Госдумы Яна Лантратова, у представителя торговой точки были проблемы с логистикой. Товары в военный городок не пропускали, хотя водители имели пропуск. Узнав о ситуации, депутат подала запрос на проверку, а также обратилась к военному прокурору ЦВО Андрею Попову. После разбирательств проблема решилась. Недавно директор магазина прислал Яне Лантратовой фотографии заполненных продуктами прилавков и холодильников.

— Это очень хорошая новость для курсантов и срочников, большинство из которых не могли покидать территорию филиала, чтобы посетить другие магазины в городе. Особенно тяжело приходилось ребятам из других регионов России, не все могли попросить близких привезти нужные товары к КПП, — отметила депутат Госдумы.

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